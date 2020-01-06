ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00, 15:00 - "Новогоднее настроение"; 11:00, 14:00 - "Сказки Дедушки Мороза". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
10:30, 12:00, 14:30 - "Солнышко и снежные человечки"; 11:00, 14:00 - "Волшебное кольцо". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - "Царевна-лягушка"; 12:00, 15:00 - "Фунтик неуловимый". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
12:00, 15:00 - интерактивный спектакль "Новогодний тили-бом!" ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
12:00, 17:00 - Королевский цирк Гия Эрадзе, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
13:00 - "Дочь Луны и сын Солнца", ненецкая сказка о чуде великой любви; 14:00 - Роспись имбирных пряников. "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
18:00, 21:00 - "Стасик, играй!" Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Вечера на хуторе близ Диканьки". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - марафон фильмов: Рождественские сказки Тима Бертона. FABRIC BAR, улица Молодежная, 74. Подробности здесь.
19:00 -"Двое из ларца". Юрий Аскаров и Владимир Долинский. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1839 году физик Франсуа Араго на заседании Парижской академии наук сообщил об изобретении Дагером и Ньепсом дагеротипии. С 1935 года эта дата считается днём изобретения фотографии.
В 1928 году состоялся первый полёт самолёта У-2 ("Кукурузник") конструкции Николая Поликарпова.
В 1953 году президент США Гарри Трумэн заявил о наличии у Соединённых Штатов водородной бомбы.
В 2015 году в Париже произошёл теракт в редакции Charlie Hebdo.
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