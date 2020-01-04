5
января

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 04 января 2020
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00, 12:00, 15:00 - "Новогоднее настроение"; 11:00, 14:00 - "Морозко". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

10:30, 12:00, 14:30 - "Солнышко и снежные человечки"; 14:00 - "Снежная королева". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

 ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь. 

11:00, 18:00 - театр теней с живой музыкой "Сказки Севера"; 18:00 - спектакль-экспозиция "Дедовы баечки". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

11:00, 14:00 - "Кот в сапогах". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

12:00 - забег снегурочек в Гилевской роще. Подробности здесь.

12:00, 15:00 - интерактивный спектакль "Новогодний тили-бом!" ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

12:00, 17:00 - Королевский цирк Гия Эрадзе, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

18:00, 21:00 - "С любимыми не расставайтесь".  Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Это Тюмень, детка!" "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - Jazz Street Big Band - Soulful Christmas. FABRIC BAR, улица Молодежная, 74. Подробности здесь.

20:00 - спектакль "Вражда".  Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1942 году — начало зимнего наступления Красной Армии. Высадка советского морского десанта в Евпатории.

В 1956 году к берегам Антарктиды доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция.

В 1993 году потерпел крушение танкер MV Braer, в результате чего произошла утечка нефти объёмом 84 700 тонн.

Теги: досуг , история , повестка , спектакли
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