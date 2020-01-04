ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - игровая программа "Волшебная рукавичка"; 16:00 - концерт "Новорічні візерунки". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
11:00, 18:00 - театр теней с живой музыкой "Сказки Севера"; 18:00 - спектакль-экспозиция "Дедовы баечки". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - "Сказки 1001 ночи". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - "Снеговик". После спектакля квест с участием Деда Мороза, Снегурочки и персонажей сказки. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
12:00, 15:00 - интерактивный спектакль "Новогодний тили-бом!" ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
12:00, 17:00 - Королевский цирк Гия Эрадзе, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
17:00 - "Романс в большом городе". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Смешные деньги"; "Кадриль". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1943 году американский журнал "Тайм" подвёл итоги 1942 года и назвал Человеком года И. В. Джугашвили (Сталина).
В 1959 году Луна-1 (СССР) стала первым космическим аппаратом, достигшим окрестностей Луны.
В 1985 году в одной из клиник северного Лондона родилась девочка у миссис Коттон — первой в мире суррогатной матери.
В 2004 году марсоход "Спирит" совершил посадку на Марсе.
В 2010 году состоялось торжественное открытие самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа.
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