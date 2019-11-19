ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - "Чёрный концерт, или Темнота наступает ". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Анна Франк". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - оперетта "Веселая вдова". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - курс "Сценическая речь и публичные выступления". "Космос", улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Меня зовут Долемайт" / Dolemite Is My Name (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:30 - пресс-конференция с Дедом Морозом из Великого Устюга. Мраморный зал ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Аккредитация по тел. +7 985 266 93 18 или эл.почте arevoin@ntv.ru.
14:00 - заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету гордумы, улица Первомайская, 20.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1962 году — окончание Карибского кризиса -политического, дипломатического и военного противостояния между Советским Союзом и Соединёнными Штатами.
В 1979 году впервые больному перелита искусственная кровь.
В 1998 году состоялся пуск первого модуля Международной космической станции (модуль "Заря").
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