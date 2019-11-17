ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 16:00 - "Игрушки"; 12:00 - "Аленький цветочек". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 12:30 - "Золотой цыпленок". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Калейдоскоп историй про Тюмень". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
13:00 - итальянский цирк "Слоны и тигры". Цирк, улица Превомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
15:00 - "Вино любви"; 19:00 - "Екатерина Ивановна". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
17:00 - празднование 17-летия клуба творческих людей Stock club. "Максимилианс", улица Республики, 8Б. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Акадмия смеха"; "Три товарища". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Сурганова и оркестр "На контрасте". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Тодес". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1869 году состоялось официальное открытие Суэцкого канала для судоходства.
В 1933 году США заявили о признании СССР и восстанавили с ним торговые отношения.
В 1970 году после мягкой посадки на поверхность Луны в районе Моря Дождей космической станции "Луна-17" в путешествие по спутнику Земли отправляется "Луноход-1".
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