17
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 16 ноября 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00, 16:00 - "Игрушки"; 12:00 - "Аленький цветочек". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00, 12:30 - "Золотой цыпленок". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

11:00 - "Калейдоскоп историй про Тюмень". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

13:00 - итальянский цирк "Слоны и тигры". Цирк, улица Превомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

15:00 - "Вино любви"; 19:00  - "Екатерина Ивановна". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

17:00 - празднование 17-летия клуба творческих людей Stock club. "Максимилианс", улица Республики, 8Б. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Акадмия смеха"; "Три товарища". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Сурганова и оркестр "На контрасте". ДК  "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Тодес". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1869 году состоялось официальное открытие Суэцкого канала для судоходства.

В 1933 году США заявили о признании СССР и восстанавили с ним торговые отношения.

В 1970 году после мягкой посадки на поверхность Луны в районе Моря Дождей космической станции "Луна-17" в путешествие по спутнику Земли отправляется "Луноход-1".

Теги: история , концерты , повестка , спектакли
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