ДЛЯ ВСЕХ
9:30 - конференция для родителей "Новый разум". Технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.
10:00, 16:00 - "Озорной Гусёнок"; 12:00 - "Три медведя". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - гастрономический фестиваль на рынке "Михайловский", улица Федюнинского, 55. Вход свободный.
11:00 - "Шепот сердца прерий". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
12:00 - "Реальный двор", мюзикл театральной студии "БЫТЬ" для детей и подростков. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
16:00-21:00 - фестиваль доброты "Счастливые лапы". "Город молодых", улица Механическая, 31/1. Вход свободный. Подробности здесь.
18:00 - фарс "Мертвые души". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - спектакль "Не все коту масленица". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - концерт музыкальной студии "Интервал". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Подробности здесь.
19:00 - Дискотека "Союз". Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности, билеты здесь.
19:00 - выступление Александра Цыпкина и Ингеборги Дапкунайте: "Девочка, которая всегда смеялась последней". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - марафон фильмов с Лео ДиКаприо. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
1804 — открывается первый в Москве городской водопровод.
В 1911 году парижанин Жорж Клод патентует неоновую рекламу.
В 1923 году в Мюнхене подавлен Пивной путч, руководимый Адольфом Гитлером.
В 1938 году — "Хрустальная ночь" в нацистской Германии: сжигаются еврейские дома, школы и синагоги; разграбливаются принадлежащие евреям магазины.
В 1979 году вследствие ошибки американского компьютера системы NORAD, сообщившего о советском ядерном нападении, в США объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны. Позднее было установлено, что причиной инцидента стала компьютерная лента, предназначенная для отработки действий при ракетном нападении, которая была ошибочно загружена в компьютер, находящийся на боевом дежурстве.
В 1989 году в ночь с 9 на 10 ноября открывается свободный проход граждан из Восточной в Западную часть Берлина. Начинается разрушение Берлинской стены.
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