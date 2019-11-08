9
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 08 ноября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

9:30 - конференция для родителей "Новый разум". Технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.

10:00, 16:00 - "Озорной Гусёнок"; 12:00 - "Три медведя". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00 - гастрономический фестиваль на рынке "Михайловский", улица Федюнинского, 55. Вход свободный.

11:00 - "Шепот сердца прерий". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

12:00 - "Реальный двор", мюзикл театральной студии "БЫТЬ" для детей и подростков. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

16:00-21:00 - фестиваль доброты "Счастливые лапы". "Город молодых", улица Механическая, 31/1. Вход свободный. Подробности здесь.

18:00 - фарс "Мертвые души". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

18:00 - спектакль "Не все коту масленица". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - концерт музыкальной студии "Интервал". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Подробности здесь.

19:00 - Дискотека "Союз". Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности, билеты здесь.

19:00 - выступление Александра Цыпкина и Ингеборги Дапкунайте: "Девочка, которая всегда смеялась последней". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

19:00 - марафон фильмов с Лео ДиКаприо. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

1804 — открывается первый в Москве городской водопровод.

В 1911 году парижанин Жорж Клод патентует неоновую рекламу.

В 1923 году в Мюнхене подавлен Пивной путч, руководимый Адольфом Гитлером.

В 1938 году — "Хрустальная ночь" в нацистской Германии: сжигаются еврейские дома, школы и синагоги; разграбливаются принадлежащие евреям магазины.

В 1979 году вследствие ошибки американского компьютера системы NORAD, сообщившего о советском ядерном нападении, в США объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны. Позднее было установлено, что причиной инцидента стала компьютерная лента, предназначенная для отработки действий при ракетном нападении, которая была ошибочно загружена в компьютер, находящийся на боевом дежурстве.

В 1989 году в ночь с 9 на 10 ноября открывается свободный проход граждан из Восточной в Западную часть Берлина. Начинается разрушение Берлинской стены.

Теги: выставки , досуг , история , концерты , повестка , спектакли
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2019