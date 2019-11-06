7
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 06 ноября 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - Пелагея. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - спектакль "Молодость". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

20:00 -  кинопоказ: "Прачечная" / The Laundromat (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

21:00 - "Моя Мишель". "Максимиллианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

С 10:00 - вертолетный форум. Подробности здесь.

11:00 - заседание комитета по бюджету, налогам и финансам Облдумы, улица Республики, 52. Повестка заседания здесь.

16:00 - открытие международного хореографического фестиваля Soma. "Космос", улица Республики, 165а. Тел. 8-932-488-41-19.

18:30 - квиз в стиле 90-х. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Тел. 8-932-486-28-01.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1917 году в России произошла Октябрьская революция.

В 1924 году в демонстрации на Красной площади в Москве приняли участие 10 первых изготовленных в СССР грузовых автомобилей АМО-Ф-15.

В 1928 году вступил в строй нефтепровод Грозный — Туапсе протяжённостью 618 километров.

В 1941 году во время Московской битвы состоялся парад на Красной площади.

Теги: досуг , история , повестка , СМИ
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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