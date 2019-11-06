ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - Пелагея. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Молодость". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Прачечная" / The Laundromat (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
21:00 - "Моя Мишель". "Максимиллианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 10:00 - вертолетный форум. Подробности здесь.
11:00 - заседание комитета по бюджету, налогам и финансам Облдумы, улица Республики, 52. Повестка заседания здесь.
16:00 - открытие международного хореографического фестиваля Soma. "Космос", улица Республики, 165а. Тел. 8-932-488-41-19.
18:30 - квиз в стиле 90-х. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Тел. 8-932-486-28-01.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1917 году в России произошла Октябрьская революция.
В 1924 году в демонстрации на Красной площади в Москве приняли участие 10 первых изготовленных в СССР грузовых автомобилей АМО-Ф-15.
В 1928 году вступил в строй нефтепровод Грозный — Туапсе протяжённостью 618 километров.
В 1941 году во время Московской битвы состоялся парад на Красной площади.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru