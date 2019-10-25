ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - спектакль "Обыкновенное чудо". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Мюзикл-шоу: "Нотр Дам де Пари" и "Ромео и Джульетта". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Это Тюмень, детка!" "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Лига комедийной импровизации. Москва vs Томск". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:30 -13:30 VI Всероссийское совещание по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63.
10:30-12:00 - слёт учащихся "Газпром-классов". Актовый зал седьмого корпуса ТИУ, улица Мельникайте, 70.
10:00 - пресс-конференция "Эпизоотическая ситуация в Тюменской области. Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора" с участием начальника Управления ветеринарии Тюменской области Вадима Шульца. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.
11:00 - открытие книжно-иллюстративной выставки "Конек-Горбунок": по страницам книг". ТОНБ, улица Орджоникидзе, 69.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1714 гду Исаак Ньютон известил фельдмаршала Александра Даниловича Меншикова о том, что того избрали членом Королевского общества Англии — как верного помощника Петра I "не только в правлении делами военными и гражданскими, но прежде всего также и в распространении хороших книг и наук".
В 1942 году в разгар Второй мировой войны английское правительство ввело ограничения на содержание сахара и джема в пирогах.
В 1955 году американская фирма "Tappan Company" впервые представила микроволновую печь.
В 1990 году - первый выпуск телеигры Влада Листьева "Поле чудес".
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