22
октября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 21 октября 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

17:00 - открытая лекция эксперта Huawei Enterprise Дениса Дубинина о современных трендах в области ИКТ, искусственного интеллекта, машинного обучения, нейронных сетей, больших данных и облачных технологий. "Точка кипения", улица Республики, 142. Подробности, регистрация здесь.

19:00 - спектакль "Господа Головлёвы". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

20:00 -Arma Agharta: концерт-перфоманс. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00  - заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской Думы. Малый зал заседаний, улица Первомайская, 20.

11:00 - открытие форума-акселератора "ТехноКульт". Технопарк, улица Республики, 142.

11:00 - Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) Тюменской области. ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46

14:00 - круглый стол  "Развитие межрегиональных детских и семейных туристских маршрутов". Большой зал заседаний облдумы, улица Республики, 52. 

17:30 - деловая встреча для предпринимателей Тюменской области "Тренды развития бизнеса" в рамках "Тюменской марки". Спикером выступит председатель совета директоров Сибинтел-Холдинга Владимир Шевчик. Конференц-зал "Июнь-июль" парк-отеля "ЛетоЛето", улица Щербакова, 87. Регистрация по тел. 689-379 (доб. 106) или по электронной почте: katerina-tsareva@list.ru

17:00 - встреча, посвященная старту третьего сезона конкурса "Лидеры России". Правительство Тюменской области, улица Володарского, 45.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1909 году впервые женщина — француженка Элиза Дерош — совершила одиночный полёт на самолёте.

В 1922 году ВСНХ организовал при ЦАГИ комиссию по постройке металлических самолётов — официальная дата основания старейшего в России и в мире авиационного конструкторского бюро А. Н. Туполева (ныне ОАО "Туполев").

В 1975 году советская космическая станция "Венера-9" совершила посадку на поверхность Венеры.

В 1977 году в свой первый рейс отправился атомный ледокол "Сибирь".

Теги: досуг , история , повестка , спектакли
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