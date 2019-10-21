ДЛЯ ВСЕХ
17:00 - открытая лекция эксперта Huawei Enterprise Дениса Дубинина о современных трендах в области ИКТ, искусственного интеллекта, машинного обучения, нейронных сетей, больших данных и облачных технологий. "Точка кипения", улица Республики, 142. Подробности, регистрация здесь.
19:00 - спектакль "Господа Головлёвы". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 -Arma Agharta: концерт-перфоманс. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской Думы. Малый зал заседаний, улица Первомайская, 20.
11:00 - открытие форума-акселератора "ТехноКульт". Технопарк, улица Республики, 142.
11:00 - Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) Тюменской области. ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46
14:00 - круглый стол "Развитие межрегиональных детских и семейных туристских маршрутов". Большой зал заседаний облдумы, улица Республики, 52.
17:30 - деловая встреча для предпринимателей Тюменской области "Тренды развития бизнеса" в рамках "Тюменской марки". Спикером выступит председатель совета директоров Сибинтел-Холдинга Владимир Шевчик. Конференц-зал "Июнь-июль" парк-отеля "ЛетоЛето", улица Щербакова, 87. Регистрация по тел. 689-379 (доб. 106) или по электронной почте: katerina-tsareva@list.ru
17:00 - встреча, посвященная старту третьего сезона конкурса "Лидеры России". Правительство Тюменской области, улица Володарского, 45.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1909 году впервые женщина — француженка Элиза Дерош — совершила одиночный полёт на самолёте.
В 1922 году ВСНХ организовал при ЦАГИ комиссию по постройке металлических самолётов — официальная дата основания старейшего в России и в мире авиационного конструкторского бюро А. Н. Туполева (ныне ОАО "Туполев").
В 1975 году советская космическая станция "Венера-9" совершила посадку на поверхность Венеры.
В 1977 году в свой первый рейс отправился атомный ледокол "Сибирь".
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