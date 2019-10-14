ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - тренинг по теме "Продвижение бизнеса в социальных сетях: от создания стратегии до привлечения клиентов". Технопарк, улица Республики, 142. Участие бесплатное, подробности, регистрация здесь.
16:00, 20:00 - "Ш.Холмс, д-р Ватсон. Идеальное преступление". Премьера Театра Дмитрия Ефимова "ЕВРОПА". Драмеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
17:00 - мастер-класс "Компетенции 2020". "Точка кипения", улица Республики, 142. Подробности, регистрация здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - форум Тюменской области "Старшее поколение". ДК "Нефтяник", тел. 8-919-945-25-85.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1880 году спустя 632 года после закладки первого камня завершено строительство Кёльнского собора.
В 1919 году в Москве на базе бывшей Шереметевской больницы образована Центральная больница неотложной помощи. В день пятилетия советского здравоохранения, 23 июля 1923 года, она была переименована в Институт скорой помощи имени Склифосовского.
В 1962 году — Карибский кризис: начинается противостояние между США и СССР из-за советских ядерных ракет, размещённых на Кубе. Конфликт ставит весь мир на грань ядерной войны. Спустя 13 дней кризис будет разрешён.
В 1964 году введён в действие крупнейший в мире нефтепровод "Дружба".
В 1985 году на пленуме ЦК КПСС генеральный секретарь Михаил Горбачёв объявил о планах экономической перестройки.
В 2000 году в Париже на Монмартре открыли "Стену Любви", на которой на 311 языках написано "Я тебя люблю". Есть также надписи, выполненные с использованием шрифта Брайля для слепых, и на языке знаков. Площадь Стены составляет 40 м².
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