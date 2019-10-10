10
октября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 09 октября 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

17:00 - литературно-музыкальный вечер "Семья – источник вдохновения". Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева, конференц-зал, 1-й этаж. Вход свободный.

19:00 - "Гуров" - спектакль по рассказу Антона Чехова "Дама с собачкой". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

20:00 - группа "Рождество" в "Максимилиансе", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Солнцестояние" / Midsommar (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - встреча на новой городской сливной станции (ул. Раневская, 16) с участием представителей "Тюмень Водоканала" и администрации города.

С 10:00 - всероссийская научно-практическая конференция "Профориентационные и профнавигационные технологии работы в системе инклюзивного профессионального образования". Тюменский колледж производственных и социальных технологий, улица Рылеева, 34. Тел. 8-963-060-0-090.

14:00 - презентация продуктов питания местных производителей. Большой зале администрации района, Московский тракт, 115, 1 этаж.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1868 году началась Десятилетняя война за независимость Кубы от Испании.

В 1918 году в результате длительной подготовки реформы в России окончательно и официально введена новая орфография.

В 1919 году Антанта ( военно-политический блок России, Великобритании и Франции) и США объявили экономическую блокаду Советской России.

В 1932 году торжественно открыта ДнепроГЭС.

В 1933 году в США поступил в продажу первый в мире стиральный порошок.

В 1956 году выпущен первый серийный автомобиль Газ-М21 "Волга".

В 1963 году вступил в силу Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

В 1993 году начала ежедневное вещание телекомпания НТВ.

В 2006 году начала работу соцсеть "ВКонтакте".

Теги: история , повестка
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