ДЛЯ ВСЕХ
17:00 - литературно-музыкальный вечер "Семья – источник вдохновения". Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева, конференц-зал, 1-й этаж. Вход свободный.
19:00 - "Гуров" - спектакль по рассказу Антона Чехова "Дама с собачкой". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - группа "Рождество" в "Максимилиансе", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Солнцестояние" / Midsommar (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - встреча на новой городской сливной станции (ул. Раневская, 16) с участием представителей "Тюмень Водоканала" и администрации города.
С 10:00 - всероссийская научно-практическая конференция "Профориентационные и профнавигационные технологии работы в системе инклюзивного профессионального образования". Тюменский колледж производственных и социальных технологий, улица Рылеева, 34. Тел. 8-963-060-0-090.
14:00 - презентация продуктов питания местных производителей. Большой зале администрации района, Московский тракт, 115, 1 этаж.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1868 году началась Десятилетняя война за независимость Кубы от Испании.
В 1918 году в результате длительной подготовки реформы в России окончательно и официально введена новая орфография.
В 1919 году Антанта ( военно-политический блок России, Великобритании и Франции) и США объявили экономическую блокаду Советской России.
В 1932 году торжественно открыта ДнепроГЭС.
В 1933 году в США поступил в продажу первый в мире стиральный порошок.
В 1956 году выпущен первый серийный автомобиль Газ-М21 "Волга".
В 1963 году вступил в силу Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.
В 1993 году начала ежедневное вещание телекомпания НТВ.
В 2006 году начала работу соцсеть "ВКонтакте".
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