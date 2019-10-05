ДЛЯ ВСЕХ
С 9:00 - открытый турнир по художественной и эстетической гимнастике. СК "Строймаш", улица Индустриальная, 49А. Подробности здесь.
С 10:00 - VI международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс". "Космос", улица Республики, 165А; драмтеатр, улица Республики, 129; "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Подробности, расписание здесь.
10:00, 16:00 - "Умные животные"; 12:00 - "Золотой петушок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 12:30 - "Умная собачка Соня"; 15:00 - "Шесть блюд из одной курицы". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - концерт "Учителями славится Россия". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
13:00, 15:00 - фестиваль "Алябьевская музыкальная осень": концерт русского романса; 19:00 - Иван Бессонов (фортепиано). ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
14:00 - "Шоу воды, огня и света!" Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
17:00 - рок-Хиты. Premier Orchestra и солисты оперных театров Санкт-Петербурга. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. ПОдробности, билеты здесь.
18:00 - премьера "Мертвые души". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Михаил Жванецкий. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Jazz Street Trio: Акустический концерт. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
19:00 - Лига комедийной импровизации. Екб vs Тюмень. "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1889 году в Париже открыто кабаре "Мулен Руж". В этот же день Томас Эдисон показал свой первый фильм.
В 1922 году пленум ЦК РКП(б) принял постановление о форме объединения советских республик.
В 1959 году в Хайфе (Израиль) начал работу "Кармелит", первый на Ближнем Востоке метрополитен.
В 1977 году состоялся первый полёт истребителя МиГ-29.
В 1979 году впервые в истории папа римский Иоанн Павел II посетил Белый дом в Вашингтоне.
В 2010 году начало работу приложение по обмену фотографиями Instagram.
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