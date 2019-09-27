ДЛЯ ВСЕХ
17:00 - турнир по боксу. СК "Строймаш", улица Индустриальная, 49а. Вход свободный.
10:00, 16:00 - "Как котенок научился мяукать"; 12:00 -
"Муха-Цокотуха". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 12:30 - "Волшебный горшочек". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - Леонид Лютвинский: "Потому что нельзя быть на свете красивой такой". ДК "Железнодорожник", улица Первмайская, 55. Подробности, билеты здесь.
18:00 - спектакли "Он, Она, окно, покойник", "Кадриль". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - спектакль "Вино любви. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Охота на мужчин". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинпоказ: "Кэрри"/ Carrie (1976). FABRIC BAR, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
День открытых дверей в территориальном учреждении Банка России, улца Володарского, 48. Аккредитация по тел. 497-397.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1939 году заключён "Договор о дружбе и границе между СССР и Германией".
В 1994 году паром "Эстония" затонул в Балтийском море, погибли 852 человека.
В 2009 году индийским космическим аппаратом Chandrayaan-1 на Луне обнаружена вода.
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