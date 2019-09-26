ДЛЯ ВСЕХ
18:30 - "Шоу воды, огня и света!" Цирк, улица Превомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
19:00 - концерт Тарьи Турунен. КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинпоказ: "Кофе и сигареты" / Coffee and Cigarettes (2003). FABRIC BAR, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "Подготовка и проведение штабной тренировки по гражданской обороне". Дом журналитов улица Полины Осипенко, 81.
15:00 - заседание рабочей группы по реализации партийного проекта "Безопасные дороги" в облдуме, улица Республики, 52.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1854 году началась оборона Севастополя в Крымской войне.
В 1924 году в Москве прошли первые в СССР состязания летающих моделей, положившие начало развитию в стране авиамодельного спорта[4].
В 1934 году в Англии спущен на воду океанский лайнер "RMS Queen Mary" - первое судно водоизмещением более 75 000 тонн.
В 1977 году первый ток дала Чернобыльская АЭС — первая атомная электростанция Украины.
В 2008 году в Монголии открыта крупнейшая статуя Чингисхана.
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