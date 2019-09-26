26
сентября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 25 сентября 2019
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ДЛЯ ВСЕХ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

18:30 - "Шоу воды, огня и света!" Цирк, улица Превомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

19:00 - концерт Тарьи Турунен. КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинпоказ: "Кофе и сигареты" / Coffee and Cigarettes (2003). FABRIC BAR, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - пресс-конференция "Подготовка и проведение штабной тренировки по гражданской обороне". Дом журналитов улица Полины Осипенко, 81.

15:00 - заседание рабочей группы по реализации партийного проекта "Безопасные дороги" в облдуме, улица Республики, 52.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1854 году началась оборона Севастополя в Крымской войне.

В 1924 году в Москве прошли первые в СССР состязания летающих моделей, положившие начало развитию в стране авиамодельного спорта[4].

В 1934 году в Англии спущен на воду океанский лайнер "RMS Queen Mary" - первое судно водоизмещением более 75 000 тонн.

В 1977 году первый ток дала Чернобыльская АЭС — первая атомная электростанция Украины.

В 2008 году в Монголии открыта крупнейшая статуя Чингисхана.

Теги: досуг , история , повестка
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