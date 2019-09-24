ДЛЯ ВСЕХ
15:00 - литературно-музыкальный вечер "Улыбайтесь, господа!". Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева, улица Орджоникидзе, 59. Подробности здесь.
20:00 Romantic Jazz:Анастасия Русанова и Андрей Злоян. FABRIC BAR, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:30 - пресс-подход в рамках работы стажировочной площадки. На вопросы журналистов ответят начальник отдела по работе с семьей и детьми и профилактике семейного неблагополучия Департамента социального развития Тюменской области Анастасия Степанова, и.о. заместителя председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области Мария Морева, директор Регионального центра "Семья" Елена Перминова. Региональный центр "Семья". Аккредитация журналистов по тел. 50-21-70, 89123917301 или по эл. почте 201674@list.ru
10:30 - акция "Посади дерево" у дома № 117-а, корп. 1 по Московскому тракту. Комментарий СМИ даст директор департамента городского хозяйства администрации города Тюмени Семён Тегенцев.
11:00 - пресс-конференция, посвященная подведению итогов полевого сезона поисковых отрядов Тюменской области, мероприятий и проектов в рамках "Вахты Памяти-2019". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46, конференц-зал.
13:00 - пресс-конференция "Соблюдение лицензионных условий и обязательных требований законодательства в сфере телерадиовещания. Ответственность за нарушение лицензионных условий и обязательных требований". дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81, тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1763 году по приказу Екатерины II в Москве открыт Павловский госпиталь, первая публичная больница в России.
В 1799 году Александр Суворов во время перехода через Альпы штурмом взял высокогорный "Чёртов мост".
В 1818 году английский врач Джеймс Бландел (James Blundell) провёл первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку.
В 1909 году президент Франции Арман Фальер открыл в Париже первую международную аэронавтическую выставку. За три дня её посетили 10 тысяч человек. Примой выставки стал самолёт "Блерио XI", на котором Луи Блерио первым перелетел через Ла-Манш.
В 1919 году Парижская мирная конференция гарантировала Норвегии право на владение островом Шпицберген в Северном Ледовитом океане.
В 1943 году Смоленск освобожден от немецких войск.
В 1974 году в журнале "Сайенс" впервые приведены данные исследований, свидетельствующие о том, что аэрозоли способствуют разрушению озонового слоя Земли.
В 1989 году Верховный Совет Литвы объявил присоединение республики к СССР в 1940 году незаконным.
В 1999 году президент России Борис Ельцин утвердил положение о Федеральной службе налоговой полиции и установил её штатную численность.
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