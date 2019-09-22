ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - хоккей: ХК "Рубин" - ХК "Торос". Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Школа инновационног мышления: "Стартап VS акселератор". Технопарк, улис Республики, 142. Участие бесплатное, нужна регистрация. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1723 году между Россией и Персией был заключен мирный договор, по которому к России отошли Дербент, Баку, Решт, провинции Ширван, Гилян, Мазендеран и Астрабад.
В 1848 году американец Джон Куртис у себя дома произвёл первую жевательную резинку.
В 1873 году в Петербурге вместо керосиновых ламп зажглись первые в мире электрические фонари.
В 1924 году в Ленинграде произошло сильное наводнение, вода в Неве поднялась до отметки 380 см выше ординара.
В 1939 году во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке была заложена капсула времени, которую должны вскрыть в 6939 году. В капсулу вложили женскую шляпку, мужскую курительную трубку и 1100 микрофильмов.
В 1999 году объявлено об обнаружении в Китае самого древнего из найденных музыкальных инструментов — флейты возрастом 9000 лет.
В 2002 году в Бельгии вступил в силу закон об эвтаназии.
В 2008 году презентована первая версия операционной системы Android.
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