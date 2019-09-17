18
сентября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 17 сентября 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

13:00 - "Конёк-Горбунок" (Челябинск). Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

19:00 - спектакль "Молодость". Драмтаетр, улица Республики 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - ритуал-шоу "После Чудес". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Между нами музыка" / Song to Song (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

С 09:00 - Тюменский нефтегазовый форум. Технопарк, улица Республики, 142.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1851 году вышел первый номер "Нью-Йорк таймс" ценою 2 цента.

В 1934 году СССР вошёл в состав Лиги Наций.

В 1954 году введена в строй Камская ГЭС.

Теги: история , повестка
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