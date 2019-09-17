ДЛЯ ВСЕХ
13:00 - "Конёк-Горбунок" (Челябинск). Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Молодость". Драмтаетр, улица Республики 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - ритуал-шоу "После Чудес". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Между нами музыка" / Song to Song (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 09:00 - Тюменский нефтегазовый форум. Технопарк, улица Республики, 142.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1851 году вышел первый номер "Нью-Йорк таймс" ценою 2 цента.
В 1934 году СССР вошёл в состав Лиги Наций.
В 1954 году введена в строй Камская ГЭС.
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