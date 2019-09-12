ДЛЯ ВСЕХ
17:00 — концертная программа "Чайная феерия". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Вход свободный.
20:00 — кинопоказ: "Маленькое красное платье" / In Fabric (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 — награждение призеров областного конкурса детского рисунка "Чистая страна", посвященного Дням защиты от экологической опасности. Большой зал заседаний Тюменской облдумы.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1745 году Петербургской академией наук издан первый географический "Атлас Российский".
В 1812 году — Отечественная война 1812 года: на совете в Филях принято решение оставить Москву без боя.
В 1929 году английский учёный-бактериолог Александр Флеминг впервые представил публике своё открытие — пенициллин.
В 1960 году — день рождения бионики (в США состоялся первый симпозиум).
В 1999 году — взрыв жилого дома в Москве на Каширском шоссе.
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