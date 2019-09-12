13
сентября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 12 сентября 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

17:00 — концертная программа "Чайная феерия". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Вход свободный.

20:00  — кинопоказ: "Маленькое красное платье" / In Fabric (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 — награждение призеров областного конкурса детского рисунка "Чистая страна", посвященного Дням защиты от экологической опасности. Большой зал заседаний Тюменской облдумы.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1745 году Петербургской академией наук издан первый географический "Атлас Российский".

В 1812 году Отечественная война 1812 года: на совете в Филях принято решение оставить Москву без боя.

В 1929 году английский учёный-бактериолог Александр Флеминг впервые представил публике своё открытие — пенициллин.

В 1960 году — день рождения бионики (в США состоялся первый симпозиум).

В 1999 году — взрыв жилого дома в Москве на Каширском шоссе.

Теги: досуг , история , повестка , спектакли
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