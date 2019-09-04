ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - спектакль "Старший сын". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Король-рыбак" / The Fisher King (1991). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция о проведении VIII Областного праздника трезвости в Тюмени. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, E-mail: manager@t-l.ru.
12:00 - "Ярмарка компетенций" для школьников с ОВЗ, приуроченная к "Абилимпиксу-2019". Центр питания "Айсберг", улица Ставропольская, 1в.
14:00 - пресс-конференция, посвященная бизнес-форуму "День знаний для предпринимателей" с участием Ларисы Невидайло, Антона Машукова, Александра Исаева и Ирины Катигаровой. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, E-mail: manager@t-l.ru.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1698 году Пётр I установил налог на бороды (см. бородовой знак), чтобы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах.
В 1905 году подписанием Портсмутского договора завершилась русско-японская война.
В 1941 году в Москве объявлена эвакуация всех детей возрастом до 12 лет. В этот же день немецкие войска полностью завладели Эстонией.
В 1977 году запущена автоматическая межпланетная станция "Вояджер-1". Он самый быстрым из покидающих Солнечную систему космических аппаратов, а также наиболее удалённый от Земли объект из созданных человеком. На борту аппарата закреплён футляр с золотой пластинкой, где для предполагаемых инопланетян указано местонахождение Земли, а также записан ряд изображений и звуков.
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