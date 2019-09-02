ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - знакомство болельщиков с хоккейной командой "Рубин". ТЦ "Премьер", кинотеатр (3 этаж). Вход свободный, подробности здесь.
20:00 - Jazz Jam Session: традиционный инструментальный джаз. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - открытие мемориального места в честь генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Карбышева в районе улиц Флотской, 28, и Полевой, 25.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1794 году началося строительство Одессы.
В 1913 году в Киеве началась Первая Всероссийская спортивная олимпиада.
В 1945 году церемонией капитуляции Японии на борту американского линкора "Миссури" закончилась Вторая мировая война.
В 1971 году Объединённая Арабская Республика распалась на Египет и Сирию.
В 1972 году — легендарная победа сборной СССР по хоккею с шайбой над сборной Канады в Суперсерии СССР — Канада.
В 1992 году США и Россия договорились о снятии ограничений на поездки журналистов и бизнесменов.
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