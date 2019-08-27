28
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 27 августа 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

13:00- музейные уроки "Чемоданных дел мастер", "Голубь мира". Исторический парк "Россия - Моя История", улица Орджоникидзе, 47. Подробности здесь.

20:00 - кинопоказ: Талантливый мистер Рипли" / The Talented Mr. Ripley (1999). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

21:00 - Вечер кино на террасе: "Унесённые призраками". "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - пресс-конференция "Бережливая поликлиника" - реализация проекта в Тюменской области". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1851 году открыто сквозное железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Москвой.

В 1908 году состоялся первый полёт первого российского дирижабля "Учебный".

В 1910 году Черногория провозгласила полную независимость от Турции, став независимым королевством во главе с монархом Николой I.

В 1920 году проведена Всероссийская статистическая перепись.

В 1937 году основана автомобильная компания "Тойота". Отец-основатель — Киитиро Тоёда.

В 1941 году принят Указ Президиума Верховного Совета СССР, положивший начало депортации немцев Поволжья на спецпоселение в Сибирь и Казахстан.

Теги: досуг , история , повестка
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