ДЛЯ ВСЕХ
20:00 - домашний турнир ХК "Рубин" - "Челмет" к юбилею Тюменской области. Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Вход свободный.
20:00 - кинопоказ: "Планета страха" / "Планета Террор" / Planet Terror (2007). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - августовский педфорум, улица Парфенова, 18, гимназия № 16.
15:00 - встреча главы города Тюмени Руслана Кухарука, посвященная 100-летию комсомола. Администрация города, улица Первомайская, 20, каб. 804.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1760 году императрица Елизавета издала указ, запрещающий взяточничество чиновников.
В 1783 году из Охотска на трёх галиотах к берегам Северной Америки вышла экспедиция купца-предпринимателя и землепроходца Григория Шелехова.
В 1911 году в России создан футбольный клуб "ЦСКА".
В 1919 году Совнарком принял декрет о национализации всей кино- и фотопромышленности России. С 1979 года эта дата отмечалась как День советского кино, ныне — как День российского кино.
В 1955 году вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса на 198 страницах.
В 2000 году случился пожар на Останкинской телебашне в Москве.
В 2008 году произошло девятибалльное землетрясение на Байкале.
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