25
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 24 августа 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

18:00 - спектакль "Обыкновенное чудо". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

 

19:00 - Пер Гюнт. Классика с Даниилом Спиваковским. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко. 1. Подробности, билеты здесь.

20:00 - TanzLab. Вечер перформансов. "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

20:00 - джазовый концерт Stage Band: Miles | Bird | Coltrane. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1609 году Галилео Галилей проемонстрирует Большому совету и дожу Венеции новое устройство — телескоп.

В 1819 году в Швейцарских Альпах обнаружен источник, которому дали имя Саския и регистрационный номер 64. До сих пор вода из этого источника считается самой чистой, целебной и насыщенной минеральными солями в самой что ни на есть верной пропорции.

В 1919 году открылся первый в мире регулярный международный авиационный маршрут Лондон-Париж.

В 1930 году экспедиция полярников на ледокольном пароходе "Георгий Седов" открыла западные берега Северной Земли.

В 1944 году войска союзников освободили Париж.

В 1973 году сделан первый снимок томографом.

В 1987 году принят Указ Президиума ВС СССР о проверке на СПИД, предполагавший наказание за заражение, и высылку из страны инфицированных иностранцев.

В 1997 году учреждён телеканал "Культура".

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2019