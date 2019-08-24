ДЛЯ ВСЕХ
18:00 - спектакль "Обыкновенное чудо". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Пер Гюнт. Классика с Даниилом Спиваковским. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко. 1. Подробности, билеты здесь.
20:00 - TanzLab. Вечер перформансов. "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - джазовый концерт Stage Band: Miles | Bird | Coltrane. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1609 году Галилео Галилей проемонстрирует Большому совету и дожу Венеции новое устройство — телескоп.
В 1819 году в Швейцарских Альпах обнаружен источник, которому дали имя Саския и регистрационный номер 64. До сих пор вода из этого источника считается самой чистой, целебной и насыщенной минеральными солями в самой что ни на есть верной пропорции.
В 1919 году открылся первый в мире регулярный международный авиационный маршрут Лондон-Париж.
В 1930 году экспедиция полярников на ледокольном пароходе "Георгий Седов" открыла западные берега Северной Земли.
В 1944 году войска союзников освободили Париж.
В 1973 году сделан первый снимок томографом.
В 1987 году принят Указ Президиума ВС СССР о проверке на СПИД, предполагавший наказание за заражение, и высылку из страны инфицированных иностранцев.
В 1997 году учреждён телеканал "Культура".
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