ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - спектакль "Кошка из головы не идёт". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности здесь.
19:00 - кинопоказ: "Выход через сувенирную лавку" / Exit Through the Gift Shop (2010). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
19:30 - массовый заезд-экскурсия "Купеческое наследие Тюмени" для велосипедистов-любителей. Выезд участников от дома 156 по улице Республики. Подробности по тел. 8-961-201-8496.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
14:00 - медиа-обед в честь гастрономического фестиваля, организатором которого традиционно выступает НП "Ассоциация гостеприимства Тюменской области". Микрорайон Видный, улица Монтажников, 61.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1902 году основан "Кадиллак", отделение концерна "Дженерал Моторс" по выпуску легковых автомобилей класса "люкс". Звучное название было дано в память об Антуане да Ла Мотт Кадиллаке, основателе города Детройта.
В 1924 году открылся Государственный Пушкинский заповедник - Михайловское и Святые горы.
В 1932 году в Венеции состоялся первый международный кинофестиваль.
В 1943 году в СССР принято Постановление об образовании суворовских и нахимовских военных училищ, в котором предусматривалось "для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны, а также детей советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов, организовать… девять суворовских военных училищ, типа старых кадетских корпусов, по 500 человек в каждом, всего 4500 человек со сроком обучения 7 лет, с закрытым пансионом для воспитанников…".
В 1954 году в Якутии, в бассейне реки Далдын, открыто первое коренное месторождение алмазов — кимберлитовая трубка, названная "Зарницей".
В 1981 году учёные впервые сообщили в прессе об угрозе глобального потепления на Земле.
В 2002 году в пустыне на севере штата Аризона прошли успешные испытания прототипов марсохода "Spirit".
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