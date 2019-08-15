ДЛЯ ВСЕХ
8:45 - праздничная литургия в честь 75-летия со дня образования Тюменской области с участием митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия. Знаменский собор.
17:00 - 20:00 - фестиваль экстремальных видов спорта под аккомпанемент лучших ди-джеев Тюмени. Подробности здесь. Набережная Туры, район моста Влюбленных.
20:00-21:30 - концерт Тюменского филармонического оркестра "Вечера на Набережной". Набережная Туры.
21:30 - 00:00 - дискотека с DJ Groove и участники фестиваля экстремальных видов спорта. Набережная Туры.
20:00 - кинопоказ: "Таксист" / Taxi Driver (1976). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:30 - пресс-подход митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия после праздничной литургии в честь 75-летия Тюменской области. Знаменский собор. Аккредитация до 18:00 15 августа по тел. 42-71-99, email: ZhevnovskayaSE@72to.ru.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1930 году создан первый звуковой цветной мультфильм.
В 1945 году в Москве между СССР и Польшей подписан договор о советско-польской границе, в основу которой была положена "линия Керзона", предложенная ещё в 1919—1920 годах.
В 1956 году в СССР принято постановление об орошении и освоении целинных земель.
В 1960 году основана Международная академия астронавтики.
В 1996 году после года плена экипаж Владимира Шарпатова, принудительно посаженного на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане, совершил побег на своём самолёте.
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