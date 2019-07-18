ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Иван-царевич и серый волк". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - органный концерт Екатерины Спиркиной (Москва) в Католическом костеле, улица Ленина, 7. Подробности здесь.
19:00 - Спектакль-квартирник, посвященный творчеству Владимира Высоцкого. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Большой куш" / Snatch (2000). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 - конкурсный проект "Снять за 72 часа". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А, тел. 8-922-078-66-33.
17:00 - открытые чемпионат и первенство города Тюмени по велосипедному спорту в дисциплинах "Маунтинбайк - кросс-кантри", "Маунтинбайк – кросс-кантри гонка с выбыванием". Район озера Цимлянское.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1696 году русская армия овладела Азовом после капитуляции турецкого гарнизона. Россия получила выход в Азовское море.
В 1799 году император Павел I утвердил создание в Иркутске Российско-Американской Компании для освоения Аляски.
В 1919 году в Лондоне в течение 21 часа продолжался парад победы.
В 1920 году в России создана чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности.
В 1949 году Лаос получил независимость от Франции.
В 1991 году Борис Ельцин издал указ о "департизации" всех государственных органов России.
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