19
июля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 18 июля 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00 - "Иван-царевич и серый волк". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - органный концерт Екатерины Спиркиной (Москва) в Католическом костеле, улица Ленина, 7. Подробности здесь.

19:00 - Спектакль-квартирник, посвященный творчеству Владимира Высоцкого. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Большой куш" / Snatch (2000). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

12:00 - конкурсный проект "Снять за 72 часа". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А, тел. 8-922-078-66-33.

17:00 - открытые чемпионат и первенство города Тюмени по велосипедному спорту в дисциплинах "Маунтинбайк - кросс-кантри", "Маунтинбайк – кросс-кантри гонка с выбыванием". Район озера Цимлянское.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1696 году русская армия овладела Азовом после капитуляции турецкого гарнизона. Россия получила выход в Азовское море.

В 1799 году император Павел I утвердил создание в Иркутске Российско-Американской Компании для освоения Аляски.

В 1919 году в Лондоне в течение 21 часа продолжался парад победы.

В 1920 году в России создана чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности.

В 1949 году Лаос получил независимость от Франции.

В 1991 году Борис Ельцин издал указ о "департизации" всех государственных органов России.

Теги: журналисты , история , повестка , СМИ
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2019