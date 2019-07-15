ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - футбольный матч: ФК "Тюмень" - ФК "КамАЗ". Стадион "Геолог", улица Коммуны, 22. Подробности здесь.
19:00 - мозгобойня "Кино и музыка 3". "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "Реализация реформы в области обращения с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по тел. +7-922-397-67-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1439 году в Англии запрещены поцелуи. Причина — эпидемия чумы.
В 1819 году началась кругосветная экспедиция шлюпов "Восток" и "Мирный" под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
В 1909 году основана компания Audi.
В 1944 году в освобождённом Минске прошёл партизанский парад.
В 1965 году открыт туннель под Монбланом (высочайшей вершиной Альп — 4807 м), связавший Францию и Италию.
В 2002 году в центре Вашингтона открылся уникальный музей, посвящённый истории международного шпионажа.
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