16
июля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 15 июля 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - футбольный матч: ФК "Тюмень" - ФК "КамАЗ". Стадион "Геолог", улица Коммуны, 22. Подробности здесь.

19:00 - мозгобойня "Кино и музыка 3". "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - пресс-конференция "Реализация реформы в области обращения с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по тел. +7-922-397-67-43.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

 

В 1439 году в Англии запрещены поцелуи. Причина — эпидемия чумы.

В 1819 году началась кругосветная экспедиция шлюпов "Восток" и "Мирный" под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

В 1909 году основана компания Audi.

В 1944 году в освобождённом Минске прошёл партизанский парад.

В 1965 году открыт туннель под Монбланом (высочайшей вершиной Альп — 4807 м), связавший Францию и Италию.

В 2002 году в центре Вашингтона открылся уникальный музей, посвящённый истории международного шпионажа.

Теги: история , повестка , СМИ
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