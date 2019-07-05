6
июля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 05 июля 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

11:00 - 16:00 - районный национальный праздник "Сабантуй". Деревня Тураева, Ембаевское муниципальное образование.

12:00, 16:00 - "Легенда. Моя Россия". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

12:00 - 15:00 - Книжный обменник. Улица Малыгина, 51/2. 

13:00 - 22:00 - фестиваль "Ключ". Овраг за музеем "Городская Дума", улица Ленина, 2.

19:00 - Шоу каскадеров. Автодром ДОСААФ (микрорайон Метелево). 

18:00 - XI музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле". Оперное-Гала с участием ведущих солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Тобольск, Красная площадь. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - 12:30  - очный полуфинал Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". ТюмГУ, улица Ленина, 16. Тел. +7 (926) 68-777-26.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1785 году доллар стал национальной валютой США.

В 1885 году впервые в мире человеку введена вакцина против бешенства. Французский учёный Луи Пастер успешно испытал её на 9-летнем мальчике Жозефе Мейстере, которого укусила бешеная собака.

В 1928 году в Нью-Йорке состоялся первый в мире полностью озвученный киносеанс.

В 2003 году с помощью радиотелескопа РТ-70 под Евпаторией был передан Космический зов — кодированное послание к нескольким звёздам солнечного типа.

В 2012 году произошло наводнение в Краснодарском крае.

Теги: история , повестка
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