ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - 16:00 - районный национальный праздник "Сабантуй". Деревня Тураева, Ембаевское муниципальное образование.
12:00, 16:00 - "Легенда. Моя Россия". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
12:00 - 15:00 - Книжный обменник. Улица Малыгина, 51/2.
13:00 - 22:00 - фестиваль "Ключ". Овраг за музеем "Городская Дума", улица Ленина, 2.
19:00 - Шоу каскадеров. Автодром ДОСААФ (микрорайон Метелево).
18:00 - XI музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле". Оперное-Гала с участием ведущих солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Тобольск, Красная площадь. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - 12:30 - очный полуфинал Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". ТюмГУ, улица Ленина, 16. Тел. +7 (926) 68-777-26.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1785 году доллар стал национальной валютой США.
В 1885 году впервые в мире человеку введена вакцина против бешенства. Французский учёный Луи Пастер успешно испытал её на 9-летнем мальчике Жозефе Мейстере, которого укусила бешеная собака.
В 1928 году в Нью-Йорке состоялся первый в мире полностью озвученный киносеанс.
В 2003 году с помощью радиотелескопа РТ-70 под Евпаторией был передан Космический зов — кодированное послание к нескольким звёздам солнечного типа.
В 2012 году произошло наводнение в Краснодарском крае.
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