ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - Шоу каскадеров. Автодром ДОСААФ (микрорайон Метелево). Подробности здесь.
19:00 - занятие по дэнсхоллу с Катериной Толстихиной, тренером федерации уличного танца M.A.F.I.A и представителем всероссийского проекта DANCEHALL ARMY. "Космос", улица Республики, 165. Вход свободный, регистрация здесь.
20:00 - кинопоказ: "Пираньи Неаполя" / La paranza dei bambini (Италия, 2019). Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - Стендап: Амарян, Каргинов, Усович. "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8 Б. ПОдробности, билетя здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:00 - 15:00 - пресс-тур по компаниям резидентам Тюменского технопарка. Тел. 8-912-386-70-01.
9:30 - пресс-крнференция в ОАО "ТДСК" с участием генедиректора Николая Щепелина, улица Республики, 253. Тел.: +7 (3452) 27-68-37 и +7 (3452) 27-68-93.
10:00 - общественная приемная с начальником Управления ГИБДД УМВД России Александром Селюниным. Площадь у технопарка, улица Республики, 142.
15:30 - чествование 15 юбилейных супружеских пар в связи с вручением медали "За любовь и верность". Загс, улица Малыгина, 85, Янтарный зал. Тел. 8 (3452) 68-36-11.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1819 году из Кронштадта в кругосветное плавание отправились шлюпы "Восток" и "Мирный". Во время этой экспедиции был открыт "шестой" континент - Антарктида.
В 1876 году в Сан-Франциско открылась первая в мире выставка электротехнических товаров.
В 1903 году президент Рузвельт торжественно объявил об открытии тихоокеанской линии связи, разослав по кабелю, проложенному по дну Тихого океана, сообщения по всему миру.
В 1946 году Кёнигсберг переименован в Калининград.
В 1991 году в России принят закон об Арбитражном суде.
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