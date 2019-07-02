3
июля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 02 июля 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:30  - спектакль "Пираты Карибского моря". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Вокзал на троих". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Люди в черном" / Men in Black (1997). Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - праздничная церемония, посвященная Дню Госавтоинспекции. УГИБДД по Тюменской области, улица Одесская, 16.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1928 году в продаже появились первые телевизоры. Стоили они 75 долларов.

В 1936 году постановлением Совета народных комиссаров создана ГАИ.

В 1944 году в ходе операции "Багратион" войсками РККА от фашистских захватчиков освобождён город Минск.

В 1958 году начались ходовые испытания первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол".

В 1996 году Борис Ельцин избран президентом РФ на второй срок.

В 2018 году датские учёные впервые создали искусственный человеческий яичник[

Теги: досуг , история , повестка , спектакли
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