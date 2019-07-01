2
июля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 01 июля 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

11:00 - "Пираты Карибского моря". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

19:00 - мозгобойня "Мистическая". "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

8:30 - телемост с Минстроем по концепции развития ЖКХ до 2035 года и о реализации федеральной целевой программы "Чистая вода". Отель "Хилтон", улица Орджоникидзе, 46. Аккредитация  - i.kamelskih@rosvodokanal.ru

9:00 - марафон хакатонов "Город в кармане". "Точка Кипения – Тюмень", улица Республики, 142, тел. 8-922-004-34-39

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1860 году основан Владивосток в бухте Золотой Рог на Тихом океане.

В 1924 году создана Международная ассоциация спортивной прессы.

В 1976 году - воссоединение Северного и Южного Вьетнама и образование Социалистической Республики Вьетнам. Столица Сайгон переименована в Хошимин.

В 2002 году Стив Фоссетт завершил первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.

Теги: история , повестка
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