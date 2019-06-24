ДЛЯ ВСЕХ
18:30 - коллектив Grupo Fantasma: латиноамериканские ритмы из Техаса. Площадь 400-летия Тюмени, бесплатно.
19:00 - "Калигула". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 9:00 - урбанистический форум. Технопрарк, улица Республики, 142.
11:00 - пресс-конференция "Итоги реализации Закона Тюменской области от 21.06.2018 №55 "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно" с участием директора департамента имущественных отношений Тюменской области Андрея Киселева. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.
13:00 - пресс-конференция "Межрегиональные соревнования "Школа безопасности" в Тюмени и открытый межрегиональный полевой лагерь "Юный спасатель" УрФО". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1844 — начата добыча золота в Забайкалье.
В 1919 году в Германии совершил первый полёт пассажирский цельнометаллический самолёт "Юнкерс" J13.
В 1966 году запускается первый советский метеоспутник "Космос-122".
В 1991 году Словения и Хорватия провозгласили независимость от Югославии.
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