25
июня

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 24 июня 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

18:30 - коллектив Grupo Fantasma: латиноамериканские ритмы из Техаса. Площадь 400-летия Тюмени, бесплатно.

19:00 - "Калигула". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

С 9:00 - урбанистический форум. Технопрарк, улица Республики, 142.

11:00 - пресс-конференция "Итоги реализации Закона Тюменской области от 21.06.2018 №55 "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно" с участием директора департамента имущественных отношений Тюменской области Андрея Киселева. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.

13:00 - пресс-конференция "Межрегиональные соревнования "Школа безопасности" в Тюмени и открытый межрегиональный полевой лагерь "Юный спасатель" УрФО". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1844 — начата добыча золота в Забайкалье.

В 1919 году в Германии совершил первый полёт пассажирский цельнометаллический самолёт "Юнкерс" J13.

В 1966 году запускается первый советский метеоспутник "Космос-122".

В 1991 году Словения и Хорватия провозгласили независимость от Югославии.

Теги: история , повестка
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