ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Загадки природы"; 12:00 - "Айболит". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
12:00 - "Сказка о царе Салтане". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
12:00 - акция "Собачья и кошачья радость". улица Голышева, 1/1 (место сбора: остановка пос. ММС). Подробности здесь.
12:00 - Парад влюблённых Show Woman Russia. Цветной бульвар. Подробности здесь.
12:00-19:00 - "Солянка Маркет": Маркет авторских изделий, фудкорт, мастер-классы, розыгрыши и сюрпризы, игры, музыка, танцы. Баржа на Набережной, вход свободный.
13:00 - беговой день на ипподроме, улица Клары Цеткин, 59. Вход свободный.
14:00 - "Легенда. Моя Россия". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
14:00 - лекция "Китайская живопись: жанры, техника, материалы". Музей-усадьба Колокольниковых, улица Республики, 20. Подробности здесь.
19:00 - "Монте-Кристо". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:30 - STAND UP: открытый микрофон. "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1724 году Российская империя и Турция в Константинополе заключили договор, по которому Россия сохраняла каспийское побережье, а Турция — Тифлис и Эривань.
В 1803 году Роберт Фултон продемонстрировал на реке Сене первое паровое судно.
В 1846 году бельгиец Адольф Сакс получил патент на саксофон.
В 1894 году в Париже по инициативе Пьера де Кубертена образован Международный олимпийский комитет (МОК).
В 1934 году в Кремле чествовали первых героев. Орден Ленина и грамоту Героя Советского Союза № 1 получил лётчик Анатолий Ляпидевский. Вместе с ним Василий Молоков, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Михаил Водопьянов и другие.
В 1998 году впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга.
В 2004 году правительственная комиссия Японии решила разрешить клонирование человеческих эмбрионов в исследовательских целях.
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