21
июня

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 20 июня 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00 - "38 попугаев"; 12:00 - "Принцесса на горошине". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

10:00, 12:00 - "Легенда о вольном городе"; 19:00 - "Поместье ворона". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Jesus Christ Superstar". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

22:00 - "Ночь. Музыка. Капелла". Филармония, улица Республики, 34. Подробости, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

9:00 -пробежка участников АРМИ-2019.  ДК "Нефтяник", улца Полины Осипенко, 1.

С 9:30 - форум "Утро". Аккредитованные СМИ. Программа здесь.

11:00 - церемония передачи останков красноармейца Ерилова на площади Памяти.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1881 году в Нижнем Новгороде проведена первая в России телефонная связь.

В 1909 году на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге собран первый серийный автомобиль российского производства — "Руссо-Балт".

В 1925 году в Москве появились первые такси — 16 автомобилей марки "Рено".

В 2004 году первый в мире частный управляемый космический корабль "SpaceShipOne" впервые вышел в космос.

Теги: повестка
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