ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "38 попугаев"; 12:00 - "Принцесса на горошине". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
10:00, 12:00 - "Легенда о вольном городе"; 19:00 - "Поместье ворона". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Jesus Christ Superstar". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
22:00 - "Ночь. Музыка. Капелла". Филармония, улица Республики, 34. Подробости, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:00 -пробежка участников АРМИ-2019. ДК "Нефтяник", улца Полины Осипенко, 1.
С 9:30 - форум "Утро". Аккредитованные СМИ. Программа здесь.
11:00 - церемония передачи останков красноармейца Ерилова на площади Памяти.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1881 году в Нижнем Новгороде проведена первая в России телефонная связь.
В 1909 году на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге собран первый серийный автомобиль российского производства — "Руссо-Балт".
В 1925 году в Москве появились первые такси — 16 автомобилей марки "Рено".
В 2004 году первый в мире частный управляемый космический корабль "SpaceShipOne" впервые вышел в космос.
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