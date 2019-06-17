ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Золушка". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00- мастер-класс Ирины Хакамада: "ДАО жизни. Три шага к успеху". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Светлые души". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
20:00 - "Солнцемай": хиты группы "Кино". КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 10:00 - открытый форум прокуратуры Тюменской области "Тюменская область без барьеров". Проход прессы - с 10:20 до 10:45. Центр для несовершеннолетних "Семья", проезд Геологоразведчиков, 14а. Тел. 8(3452)27-04-70.
11:00 - День молодого парламентария в Тюменской облдуме, улица Республики, 52.
11:00 - церемония награждения победителей и финалистов конкурса "Библиотекарь – знаток права". Малый зал облдумы, улица Республики, 52.
12:30 - пресс-конференция о гастролях Пермского театра кукол, улица Кирова, 36. Аккредитация по тел. 8-961-209-54-44.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1799 году русская армия Александра Суворова, совершая неожиданный переход через Альпы, разбивает французскую армию на реке Треббия (Северная Италия).
В 1903 году в Сан-Франциско был дан старт первому автопробегу через континент. Его участники спустя три месяца финишировали в Нью-Йорке.
В 1918 году в Новороссийской бухте под руководством Фёдора Раскольникова затоплен Черноморский флот, чтобы не отдавать его по условиям Брестского мира.
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