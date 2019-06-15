ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Как котенок научился мяукать". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробнсоти, билеты здесь.
12:00 - Всероссийский олимпийский день, площадка перед футбольным стадионом "Геолог", улица Коммуны, 22.
13:00 - спектакль "Вне игры". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
15:00 - лекция "Как изобразить город? Медиа, большие данные и визуализация". Теплоход "Аквариум" на правом берегу Туры у Моста влюбленных. Регистрация обязательна.
18:00 - 19:30 - проект "Музыкальное лето": современные и классические композиции, саундтреки, зарубежные хиты в исполнении духового оркестра. Площадь 400-летия Тюмени (у драмтеатра).
18:00 - "Джаз, проверенный временем". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63. Подробности здесь.
18:00 - "Рядом рай". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Испанская баллада". Драмтеатр,у лица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль SYMBIOSES. "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Jazz Street. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 21:00 - форум "Утро" - "Курс креативного бойца" на базе "Аванпоста". Тел. 8-922-395-05-73.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1903 году основана "The Ford Motor Company". В США зарегистрирована торговая марка "Пепси-кола".
В 1911 году снована корпорация IBM - International Business Machines, сейчас один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг.
В 1925 году в крымском Гурзуфе открылся Всесоюзный пионерский лагерь "Артек". Первые 80 пионеров разместились в брезентовых палатках.
В 1959 году в Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства СССР - ВДНХ.
В 1992 году в России принят закон "О реабилитации казачества".
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