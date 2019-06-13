14
июня

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 13 июня 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00 - "Бременские музыканты". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - спектакль "Ритуал-шоу После Чудес". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Испанская баллада". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

21:00 - вечеринка "Ретро FM". "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - пресс-конференция "Проведение в Тюмени XXX Всероссийского олимпийского дня, приуроченного к 125-летнему юбилею Международного олимпийского комитета". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1859 году — присоединение Чечни к Российской империи.

В 1891 году состоялась закладка Великой Сибирской железнодорожной магистрали.

В 1939 году в СССР объявлено о противоречии генетики марксистской диалектике.

В 1951 году в Вашингтоне поступил в продажу первый компьютер — "UNIVAC 1".

В 1969 году в СССР объявлено чрезвычайное положение в сельском хозяйстве, всё население призвано спасти урожай.

В 1995 году банда, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила более 1600 заложников в больнице города Будённовск (см. Террористический акт в Будённовске).

Теги: повестка
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