ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - спектакль "Моё имя правда". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Это Тюмень, детка!" "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Пляжный бездельник" / The Beach Bum (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
21:00 - NEED FOR HEAT. "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
15:00 - церемония награждения "Спортивный Олимп — 2019". ТИУ, улица Володарского, 38, актовый зал.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1919 году в Нью-Йорке впервые проведены письменные тесты для получения водительских прав.
В 1929 году в соответствии с Латеранскими соглашениями образовано государство Ватикан.
В 1965 году корпорация "Sony" представила первый домашний видеомагнитофон.
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