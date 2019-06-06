7
июня

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 06 июня 2019
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ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - спектакль "Моё имя правда". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - спектакль "Это Тюмень, детка!" "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Пляжный бездельник" / The Beach Bum (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

21:00 - NEED FOR HEAT. "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

15:00 - церемония награждения "Спортивный Олимп — 2019". ТИУ, улица Володарского, 38, актовый зал.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1919 году в Нью-Йорке впервые проведены письменные тесты для получения водительских прав.

В 1929 году в соответствии с Латеранскими соглашениями образовано государство Ватикан.

В 1965 году корпорация "Sony" представила первый домашний видеомагнитофон.

Теги: история , повестка
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