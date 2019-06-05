6
июня

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 05 июня 2019
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ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

12:00 - "Иван-царевич и серый волк", сказка предков. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

15:00 - отчетный концерт Театра "Европа". Драмтеатр, лица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

17:00 - концертная программа "Ярмарка русской песни" посвященная открытию дней русской культуры. Площадь у ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь, участие бесплатное.

19:00 - "Старший сын". Драмтеатр, лица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Ограбление по Фрейду" / "Рубен Брандт, Коллекционер" / Ruben Brandt, Collector (Венгрия, 2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1664 году Новый Амстердам переименован в Нью-Йорк.

В 1850 году Леви Страусс сделал свои первые голубые джинсы.

В 1922 году Декретом Совета народных комиссаров создано Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит), отвечавшее за политику государства в отношении цензуры. Ликвидировано в годы перестройки.

В 1937 году начала работу первая дрейфующая станция Северный полюс-1.

В 1956 году постановлением Совета Министров СССР отменена платыа за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР.

В 1957 году в Москве открыт магазин "Детский мир". В последующие годы магазины с таким названием появились во всех крупных городах СССР.

Теги: история , повестка
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