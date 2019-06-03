ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Легенда о вольном городе", премьера. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - областной религиозный праздник "Ураза-байрам". Сквер имени Юрия Куталова, ДК "Строитель",у ица Респуьилки, 179. ПОдробности здесь, участие бесплатное.
19:00 - шоу фокусов "Волшебник". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - комедия "Кадриль". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Маленькие комедии". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Ричард прощается" / "Профессор" / The Professor (трагикомедия, 2019) . Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 11:00 - Аграрный образовательный форум Тюменской области. ГАУ Северного Зауралья, Рощинское шоссе, 18.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1896 году состоялось испытание первого автомобиля, построенного Фордом.
В 1925 году основан автомобильный концерн "Крайслер".
В 1940 году в Москве открылся стадион "Динамо".
В 1989 году произошла крупнейшая в истории России и СССР железнодорожная катастрофа. На перегоне между станциями Аша и Улу-Теляк в момент прохождения двух пассажирских поездов взорвалось облако газа, вытекшее из повреждённого продуктопровода. Погибли 575 человек, ранены 623.
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