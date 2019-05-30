ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Не хочу быть собакой". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Ветер в тополях". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Онегин". "Космос", улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Великая русская музыка трех столетий". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Красивый, плохой, злой" / Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (2019)). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10600 - второй этап комплексных соревнований "Суворовский натиск". Открытие соревнований. База центра "Аванпост". Тел. +7-912-996-84-50,+7 (3452) 22-06-33.
13:00 - областная патриотическая акция "Сирень Победы" в сквере Тружеников тыла.
14:00 - дизайн-сессия "Будущее Гилевской рощи". "Точка кипения", Технопарк, улица Республики, 142.
14:00 - всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший водитель автобуса". 4-й километр Московского тракта, Автодром УПК "Автомобилист". Тел. 8-922-470-54-40.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1836 году в Англии запатентован гребной винт.
В 1859 году на Часовой башне Вестминстерского дворца в Лондоне запущены часы, ныне известные как Биг-Бен.
В 1868 году в окрестностях Парижа в парке Сен-Клу прошла первая в мире велогонка.
В 1879 году в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога и продемонстрирован первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом.
В 1918 году постановлением Наркомпроса в России введено обязательное совместное обучение школьников и школьниц.
В 1952 году вступил в строй Волго-Донской судоходный канал.
В 1970 году землетрясение в Перу унесло жизни более 60 тысяч человек; 600 тысяч перуанцев лишились крова.
В 2003 году состоялось официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты при участии президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Герхарда Шрёдера.
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