ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - "С любимыми не расставайтесь". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - танцевальное шоу "Дорога домой". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - 16:30 - первый подростковый форум #ЯЗДЕСЬ. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности здесь. Аккредитация по тел. 42-71-99, 8-9220747226 или эл. почте ZhevnovskayaSE@72to.ru.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1802 году физик и основоположник электрометаллургии академик Василий Петров открыл явление электрической дуги.
В 1860 году купец, меценат и коллекционер Павел Михайлович Третьяков составил завещание, по которому он оставлял Москве свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи. Остаток своего капитала в 8 186 рублей просил употребить "на выдачу в замужество бедных невест, но за добропорядочных людей".
В 1939 году введена в действие телеграфно-телефонная магистраль Москва-Хабаровск.
В 1975 году на Белорусском автозаводе начато производство крупнейшего в СССР грузовика — "БелАЗ-7520".
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