ДЛЯ ВСЕХ
9:30 - CreativeMornings: "Заповедник". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, региострация здесь.
10:00 - "Как котенок научился мяукать"; 12:00 - "Африкана-на-на". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Волшебный горшочек". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00 - фестиваль уличных танцев "На драйве". ТРЦ Колумб, Московский тракт, 118.
12:00, 14:30 - экскурсия "От острога до столицы". Старт от музея "Городская Дума", улица Ленина, 2. Подробсности здесь.
13:00 - первый в Тюмени турнир по интерактивному боксу. ТРЦ "Кристалл", улица Менделеева. Вход свободный.
13:00 - Беговой день. Тюменский ипподром, улица Клары Цеткин, 59. Вход свободный.
14:00 — "Поместье ворона". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
16:00 - день рождения ТРЦ "ТюменьСитиМолл", улица Тимофея Чаркова, 60. Вход свободный.
20:00 - "Пушкин, Моцарт и Сальери"; "Ш.Холмс, д-р Ватсон.Идеальное преступление". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - пластический спектакль "Ульт-Ягун". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 — кинопоказ в формате VHS. Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1799 году - взятие Турина русскими войсками Александра Суворова.
В 1913 году в Петербурге состоялся первый в истории полёт многомоторного самолёта "Русский витязь", созданного инженером Игорем Сикорским. В 1924 году в этот день состоялся первый полёт первого советского цельнометаллического самолёта АНТ-2.
В 1972 году в Москве подписаны "Основы взаимоотношений между СССР и США". Начало политики "разрядки".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru