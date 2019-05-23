ДЛЯ ВСЕХ
18:00 — "Маленький принц". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 — "Не все коту масленица". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 — "Кадриль"; 19:00, 22:00 — "Шерлок Холмс, доктор Ватсон. Идеальное преступление". Премьера театра Дмитрия Ефимова "Европа". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 — спектакль-воспоминание "Внешние побочные". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 — четверть финалы официальной лиги "ЗАПСИБ" Международного Союза КВН. ДТиС "Пионер", улица Кирова, 46. Подробности, билеты здесь.
20:00 — "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар" / Jay and Silent Bob strike back (2001). Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности, билеты здесь.
20:00 — вечеринка "Ретро FM". "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности здесь.
22:00 — "ТФО. Ночь на Лысой горе". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:00-17:00 — INNOWEEK-2019. Технопарк, улица Республики, 142. Программа дня здесь.
17:00 - чествование победителей и призёров Губернских игр "Тюменские просторы" в зачет XXVII зимних сельских спортивных игр Тюменской области. Гордума, улица Первомайская, 20.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1829 году император Николай I в Варшаве короновался на Польский престол.
В 1844 году с помощью телеграфа Сэмюэла Морзе отправлена первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор.
В 1900 году в Санкт-Петербурге, в Новом адмиралтействе император Николай II лично спустил на воду крейсер "Аврора".
В 1925 году вышел первый номер газеты "Комсомольская правда".
В 1956 году в швейцарском Лугано прошёл первый в истории Конкурс песни Евровидения.
В 2008 году Россия впервые победила на конкурсе песни "Евровидение".
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