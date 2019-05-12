ДЛЯ ВСЕХ
17:00 - большой театральный капустник. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подбробности здесь.
19:00 - спектакль "Срочно выйду замуж". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Jazz Jam Session: Традиционный инструментальный джаз. Fabric Bar, улица Молодежная. 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1637 году кардинал Ришельё, памятуя о своих врагах, приказал закруглить все кинжалы, которые использовались за едой для нарезания мяса, создав таким образом столовый нож.
В 1754 году вышел указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении в Петербурге первого в России банка.
В 1921 году Совнарком издал декрет об организации домов отдыха.
В 1930 году убит последний дикий сумчатый волк.
В 1836 году началось строительство первой в Российской империи железной дороги по маршруту Санкт-Петербург — Царское Село — Павловск.
В 1991 году начала регулярное вещание Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК). Впервые выходит в эфир на втором канале информационная программа "Вести".
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