13
мая

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 12 мая 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

17:00 - большой театральный капустник. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подбробности здесь.

19:00 - спектакль "Срочно выйду замуж". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

20:00 - Jazz Jam Session: Традиционный инструментальный джаз. Fabric Bar, улица Молодежная. 74/4. Подробности здесь

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1637 году кардинал Ришельё, памятуя о своих врагах, приказал закруглить все кинжалы, которые использовались за едой для нарезания мяса, создав таким образом столовый нож.

В 1754 году вышел указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении в Петербурге первого в России банка.

В 1921 году Совнарком издал декрет об организации домов отдыха.

В 1930 году убит последний дикий сумчатый волк.

В 1836 году началось строительство первой в Российской империи железной дороги по маршруту Санкт-Петербург — Царское Село — Павловск.

В 1991 году начала регулярное вещание Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК). Впервые выходит в эфир на втором канале информационная программа "Вести".

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

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