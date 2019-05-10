11
мая

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 10 мая 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

11:00 - "Волшебный горшочек". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Край". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Смешные деньги". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Сестрички". ДК "Нефтяник". улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

19:00 - кинопоказ в формате VHS - ВидеоСалон "FABRIC BAR". улица Молодежная. 74/4. Подробности здесь.

23:00 - GIRLS’ POWER PARTY. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1927 году образована Американская академия киноискусств.

В 1928 году в Нью-Йорке начата первая в мире регулярная трансляция телепередач.

В 1939 году начался Халхин-Гольский конфликт. Завершилось полным разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й отдельной армии Японии. Перемирие между СССР и Японией заключено 15 сентября этого же года.

В 1949 году в Нью-Йорке продан первый фотоаппарат "Полароид". Стоил он тогда 89 долларов 95 центов.

В 1970 году Совет безопасности ООН принял решение о предоставлении независимости Бахрейнским островам, которые в течение почти двух веков были предметом спора между Ираном и Великобританией.

В 2000 году в Индии родилась миллиардная жительница этого государства — Аста Арора.

В 2004 году на телеканале ТНТ стартовало самое реалити-шоу "Дом-2".

В 2014 году состоялся референдум о самоопределении ДНР.

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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