7
мая

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 06 мая 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

15:00 - всероссийская историческая акция "Диктант Победы". Площадки: Тюменская областная научная библиотека (ул. Орджоникидзе, 59); гимназия №16 (Парфенова, 19);

школа №22 (Садовая, 109); школа №94 (проезд Солнечный, 24); школа №92 (Николая Гондатти, 13); гимназия №1 (Н. Крупской, 21); Тюменский областной государственный институт развития регионального образования (Малыгина, 73).

19:00 - "Анна Франк". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - юбилей маэстро Антона Шароева. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - мозгобойня "Рождённые в СССР. Часть 2". "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности здесь.

20:00 - кин6опоказ: "Стражи Галактики" / Guardians of the Galaxy (2014). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:30 - торжественное заседание Собрания молодых депутатов при Тюменской областной Думе. Малый зал заседаний облдумы, улица Республики, 52.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1895 году в Петербурге русский физик и электротехник Александр Попов продемонстрировал изобретение, ставшее прототипом радио.

В 1934 году на Амуре создана Еврейская автономная область с центром в Биробиджане.

В 1985 году Совет Министров СССР принял постановление № 410 "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения".

В 2003 году жители Земли могли наблюдать редкое астрономическое явление, происходящее всего несколько раз в столетие. Меркурий двигался между Землёй и Солнцем.

Теги: повестка
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