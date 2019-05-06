ДЛЯ ВСЕХ
15:00 - всероссийская историческая акция "Диктант Победы". Площадки: Тюменская областная научная библиотека (ул. Орджоникидзе, 59); гимназия №16 (Парфенова, 19);
школа №22 (Садовая, 109); школа №94 (проезд Солнечный, 24); школа №92 (Николая Гондатти, 13); гимназия №1 (Н. Крупской, 21); Тюменский областной государственный институт развития регионального образования (Малыгина, 73).
19:00 - "Анна Франк". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - юбилей маэстро Антона Шароева. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - мозгобойня "Рождённые в СССР. Часть 2". "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности здесь.
20:00 - кин6опоказ: "Стражи Галактики" / Guardians of the Galaxy (2014). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:30 - торжественное заседание Собрания молодых депутатов при Тюменской областной Думе. Малый зал заседаний облдумы, улица Республики, 52.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1895 году в Петербурге русский физик и электротехник Александр Попов продемонстрировал изобретение, ставшее прототипом радио.
В 1934 году на Амуре создана Еврейская автономная область с центром в Биробиджане.
В 1985 году Совет Министров СССР принял постановление № 410 "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения".
В 2003 году жители Земли могли наблюдать редкое астрономическое явление, происходящее всего несколько раз в столетие. Меркурий двигался между Землёй и Солнцем.
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