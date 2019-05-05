ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - торжественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Сквере тружеников тыла, в 12:00 - в Сквере Петра Потапова, в 15:00 - у драмтеатра.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
До 10:00 - аккредитация на "Диктант Победы", котрый пройдет 7 мая, по тел. 50-75-21 или по электронной почте: press_72@mail.ru (с указанием ФИО, издания, номера телефона и площадки).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1904 году на станции Кучино, под Москвой, открыт Аэродинамический институт (будущий ЦАГИ), основателем которого является профессор Николай Жуковский.
В 1921 году заключено торговое соглашение между РСФСР и Германией.
В 1953 году хирург Джон Гиббон из Филадельфии впервые успешно применил аппарат "искусственное сердце-лёгкие" во время операции на открытом сердце.
В 1994 году королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран торжественно открыли тоннель под проливом Ла-Манш.
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