6
мая

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:03 05 мая 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

11:00 - торжественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Сквере тружеников тыла, в 12:00 - в Сквере Петра Потапова, в 15:00 -  у драмтеатра.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

До 10:00 - аккредитация на "Диктант Победы", котрый пройдет 7 мая, по тел. 50-75-21 или по электронной почте: press_72@mail.ru (с указанием ФИО, издания,  номера телефона и площадки).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1904 году на станции Кучино, под Москвой, открыт Аэродинамический институт (будущий ЦАГИ), основателем которого является профессор Николай Жуковский.

В 1921 году заключено торговое соглашение между РСФСР и Германией.

В 1953 году хирург Джон Гиббон из Филадельфии впервые успешно применил аппарат "искусственное сердце-лёгкие" во время операции на открытом сердце.

В 1994 году королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран торжественно открыли тоннель под проливом Ла-Манш.

Теги: повестка
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