ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Игрушки"; 12:00 - "Три поросенка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Ёжик, Медвежонок и дырпыр", сказка для самых маленьких. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:30 - фестиваль айкидо. Центр олимпийской подготовки "Тюмень-Дзюдо", улица Валерии Гнаровской,1. Вход свободный.
13:30 - Валерий Гергиев — детям: "Петя и волк" Сергея Прокофьева. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
16:00 - XVIII Московский Пасхальный фестиваль. Симфонический оркестр Мариинского театра. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
18:00 - спектакль "Мертвые души". Гастроли театра "Поиск", Лесосибирск. "Космос", улица Республики, 165А. ПОдробности, билеты здесь.
18:00 - "Это Тюмень, детка!" "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Аргентина: жизнь, традиции, путешествие. Тайм-кафе "Пятый угол", улица Республики, 5а. Запись по тел. 46-84-09.
20:00 - кинопоказ: "Высшее общество" / High Life (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:30 - STAND UP. Открытый Микрофон. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. ПОдробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1764 году в Санкт-Петербурге по указу императрицы Екатерины II основано Воспитательное общество благородных девиц и при нём училище для мещанских девушек (Смольный институт) — первое в России женское воспитательно-образовательное учреждение.
В 1891 году в Нью-Йорке открылся концертный зал Music Hall (сейчас Карнеги-холл); дирижёром первого концерта на открытии был Петр Иванович Чайковский.
В 1912 году вышел первый номер газеты "Правда".
В 1919 году в Париже подписан акт о создании "Лиги обществ Красного Креста" (с ноября 1991 года — "Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца").
В 1956 году в Токио начался первый чемпионат мира по дзюдо.
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