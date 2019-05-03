ДЛЯ ВСЕХ
9:00 - патриотическая акция "Нам дороги эти позабыть нельзя". От сквера Пограничников (мкрн. Казарово) до сквера Комсомольский (Московский тракт, 22). Подробности здесь.
10:00 - "Сказки бабушки Совы"; 12:00 - "Маша и медведь". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Рыжий чулок". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
15:00 - ФК "Тюмень" - "Химки" (Москва). Стадион "Геолог", улица Коммуны, 22.
17:00 - TRAVEL-ланч. "История", улица Полевая, 105. Участие бесплатное, необходима регистрация по тел. 8982-789-80-53 (Viber/What’s app). Подробности здесь.
18:00 - эксклюзивная экскурсия художника Бориса Паромова "Абстрактная живопись – иллюзия, игра художника или иное осмысление мира?" Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63. Тел. +7 (3452) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115. Подробности здесь.
18:00 - спектакль "Мертвые души". Гастроли театра "Поиск", Лесосибирск. "Космос", улица Республики, 165А. ПОдробности, билеты здесь.
18:00 - "Шесть блюд из одной курицы". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Руки Вверх". Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Наркокурьер" /The Mule (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
22:00 - тематическое костюмированное шоу "Шторм". КТЗ "Байконур", ул.Максима Горького 44/3. Подробности здесь.
23:00 - TURBO DANCE 2000. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1896 году в Лондоне вышел первый выпуск газеты "Daily Mail".
В 1904 году в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием "Роллс-Ройс".
В 1961 году в СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством.
В 1966 году в итальянском Турине подписан протокол об участии итальянской фирмы "Фиат" в сооружении промышленного комплекса по производству легковых автомобилей в Тольятти.
В 1979 году Маргарет Тэтчер становится первой женщиной-премьером Великобритании.
В 1988 году компания PepsiCo стала первой западной фирмой, купившей рекламное время на Центральном советском телевидении.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru